Noch zögern manche Experten, von einem Trend zu sprechen. Fakt ist: Die Zahl der Straftaten, bei denen ein Messer als Waffe zum Einsatz kommt, ist gestiegen. Die Sicherheitslage hat sich verändert. Vor allem aber ist das Bedrohungsgefühl in der Bevölkerung gewachsen. Der tödliche Messerangriff, bei dem am 23. August in Solingen drei Menschen getötet wurden, hat das noch einmal verschärft.