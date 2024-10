Von Montag bis Freitag sendet MDR UM 4 in der Rubrik „Live vor Ort“ von großen landwirtschaftlichen Betrieben in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten wird auf das Erntejahr 2024 geblickt. Ihren Höhepunkt findet die Aktion auf dem Weimarer Zwiebelmarkt, Thüringens größtem Volksfest.

Reporterin Pauline Vestring besucht jeden Tag verschiedene Höfe in Mitteldeutschland und spricht mit den Bäuerinnen und Bauern über Herausforderungen und Fluch und Segen ihrer Arbeit. Ob Kartoffelanbauer im südlichen Anhalt oder Getreidebauern in Sachsen – eine Woche lang stehen sie bei MDR UM 4 im Mittelpunkt, zeigen ihre vollen Speicher, erzählen aber auch, wo es klemmt und welche Wege sie gehen, um sich für eine Landwirtschaft im Wandel zukunftsfähig zu machen.

Krönendes Finale der diesjährigen Herbstaktion wird in Weimar sein, am Eröffnungstag des dreitägigen Zwiebelmarktes. Vom Rathausbalkon und vor der beeindruckenden Kulisse des Marktes wird Moderator René Kindermann u.a. Country-Lady Linda Feller zum Gespräch empfangen, die Zwiebelmarktkönigin treffen und mit Sternekoch Robin Pietsch live im quirligen Volksfest-Geschehen kochen. Natürlich ein Rezept mit sehr, sehr vielen Zwiebeln, das von den Gästen des Volksfestes verkostet werden kann. Dafür ist MDR UM 4 in voller Länge „Live vor Ort“.