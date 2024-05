Mit der gemeinsamen Radiokampagne von MDR KULTUR und MDR KLASSIK werden diese vielfältigen und kreativen Kulturinitiativen, hinter denen immer engagierte Menschen stehen, in den nächsten Wochen geehrt. Und dafür lässt der MDR genau diese Menschen zu Wort kommen: zu Wort kommen: Sie erzählen von ihren Ideen, ihren Events und Aktionen in Scheunen und auf Dorfplätzen oder einfach von ihrem Beitrag zum kulturellen Leben ihres Ortes. Damit wird Menschen eine Stimme gegeben, die in Zeiten der Spaltung Gemeinschaft und Austausch fördern. Bis zum 18. Juni werden die Finalisten ausgewählt und am 21. Juni vom MDR veröffentlicht. Zudem stellen MDR KULTUR und MDR KLASSIK in der Folge ausgewählte Kulturorte in Hörfunkreportagen sowie online und über Social-Media vor. An der Aktion „Sommergesang“ beteiligen sich zudem die drei MDR-Landesfunkhäuser in Dresden, Magdeburg und Erfurt.