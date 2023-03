Ab dem kommenden Jahr soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, so die aktuellen Pläne der Bundesregierung. Heißt: Eine reine Gas- oder Ölheizung kann dann nicht mehr ohne Weiteres neu eingebaut werden. In den meisten Fällen wird es wohl auf eine Wärmepumpe hinauslaufen. Die Technik ist nicht nur in der Anschaffung deutlich teurer als konventionelle Heizungen. In vielen Fällen entstehen zusätzliche Kosten, wenn das Gebäude gedämmt und Fenster ausgetauscht werden müssen.