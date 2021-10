MDR | 14.10.2021 Energiewende in Mitteldeutschland: MDR WISSEN nimmt Wasserstoff unter die Lupe

In Deutschland soll die Nutzung fossiler Brennstoffe zurückgefahren werden, das Land bis 2045 klimaneutral sein. Um das zu schaffen, wird ein Element immer häufiger genannt: Wasserstoff. Was kann er wirklich leisten und was nicht? MDR WISSEN geht in der Dokumentation „Ist Wasserstoff die Kohle der Zukunft?“ dieser Frage nach und zeigt, was das Element für die Energiewende in Mitteldeutschland bedeutet – ab 18. Oktober in der ARD Mediathek und am 24. Oktober, um 22.20 Uhr im MDR-Fernsehen.