Mit Aktionsstart am 15. April haben hunderte freiwillige Helferinnen und Helfer an drei Samstagen in Folge im sächsischen Rodewisch, im sachsen-anhaltischen Aken und im thüringischen Ohrdruf bei einem großen Arbeitseinsatz ein Objekt in ihrem Heimatort verschönert, das ihnen besonders am Herzen liegt.

In Aken haben sich für das MDR Frühlingserwachen mehr als 450 Menschen versammelt, um einen Übungsplatz für die Wasserwehr zu bauen. Bildrechte: MDR/Ulf Kneschke Das MDR-Publikum konnte bis zum 5. Mai telefonisch und online abstimmen, wer den Sieg des diesjährigen MDR Frühlingserwachens nach Hause holt. Dabei hat sich Aken als Kandidatenstadt für Sachsen-Anhalt mit 37 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Ohrdruf belegt mit 33 Prozent Platz zwei, Rodewisch mit 30 Prozent den dritten Platz. Insgesamt sind online und am Telefon 92.723 Stimmen abgegeben worden.

Neben der Siegerprämie von 5.000 Euro kann sich der Ort nun am 17. Mai über eine große Liveshow freuen, zu der sich zahlreiche musikalische Stars angekündigt haben.

Mit dabei sind u. a.: Nik P., Sonia Liebing, Marquess, Tanja Lasch, Nino de Angelo, Marina Marx, Bernhard Brink, Sotiria, Mountain Crew, Mike Leon Grosch, Olaf Berger, Stefanie Hertel und Joey Heindle. Die Show wird anschließend noch 30 Tage in der Mediathek abrufbar sein.

Ohrdruf kann sich mit 2.000 Euro Preisgeld trösten, Rodewisch bekommt noch 1.000 Euro weitere Verschönerungsprämie.

Aktionstag in Rodewisch. Helfer breiten Sand auf dem Spielplatz aus. Bildrechte: MDR/Ulf Kneschke Rodewisch hat am 15. April das Umfeld der Schlossinsel zu einem Sport- und Freizeitareal für Jung und Alt entwickelt. Fast 500 Helferinnen und Helfer sind gekommen, um den Spielplatz um eine mittelalterliche Kletterburg aus Holz zu erweitern, neue Sportanlagen zu errichten und einen Sinnes- und Bewegungspfad am Ufer der Göltzsch zu schaffen. Außerdem sind am Aktionstag zahlreiche Grünflächen neugestaltet und bepflanzt worden.

Aken hat am 22. April neue Übungsmöglichkeiten für Wasser- und Feuerwehr geschaffen. Hier können die Frauen und Männer für den Ernstfall proben. Damit können sie sich jetzt besser auf Überschwemmungen oder komplizierte Löscheinsätze vorbereiten. Auf dem ehemaligen Lagerplatz der Feuerwehr haben 450 Freiwillige eine Anlage mit Übungsdeich, Brandcontainern und einem Turm für die Höhenrettung entstehen lassen.

Viele fleißige Helferinnen und Helfer beim Frühlingserwachen in Ohrdruf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ohrdruf hat am 29. April ein eindrucksvolles Zeichen für den Waldumbau gesetzt. Über 1.000 Menschen sind gekommen, um mehr als 16.000 Bäume auf den Kahlflächen des Stadtwaldes zu pflanzen, die der Borkenkäfer hinterlassen hat. Außerdem haben sie um den felsigen Lindenstein ein neues Ausflugsziel erschlossen - mit einem Skulpturenpfad aus Feen und Zwergen, einer Trollhütte und einer neuen Wanderrast.

Rekordbeteiligung bei diesjährigem MDR Frühlingserwachen