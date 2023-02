MDR I 01.02.2023 Emotional und spannend: MDR startet zweite Staffel der Doku-Reihe „Bergwacht – Einsatz in der Sächsischen Schweiz“

Bergretter sind die ersten Helfer vor Ort und immer dort zur Stelle, wo der normale Rettungsdienst nicht hinkommt. Ehrenamtlich versorgen und retten sie Verletzte, suchen nach Vermissten und beseitigen Gefahrenquellen. Die zweite Staffel der Serie „Bergwacht – Einsatz in der Sächsischen Schweiz“ ist ab 2. Februar in der ARD Mediathek abrufbar und wird am 9., 16. und 23. Februar sowie am 2., 9., 23. und 30. März, jeweils um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen gezeigt.