MDR | 23.10.2023 25 Jahre „In aller Freundschaft“ wird mit Jubiläumsfolge im Ersten, Fanfest und Livestream in Leipzig gefeiert

Am 24. Oktober wird das Geheimnis der Jubiläumsfolge „Zurück in die Zukunft“, um 21 Uhr im Ersten und zeitgleich in der ARD Mediathek gelüftet. Am 28.Oktober feiert die Erfolgsserie mit dem Schauspielensemble und vielen Fans das „In aller Freundschaft – Fanfest“ in den Produktionsstudios von „IaF“ in Leipzig.