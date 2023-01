„In aller Freundschaft“ wird vom MDR bereits seit 1998 in das Gemeinschaftsprogramm Das Erste eingebracht und ist seither ein großer Erfolg. Bis zu fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen Woche für Woche die Geschichten der erfolgreichsten deutschen Krankenhausserie im TV. In der ARD Mediathek bewegen sich die Abrufzahlen auf hohem Niveau. Auch im Social-Media-Bereich hat die Serie eine treue Fangemeinde bei Instagram und Facebook.

Szene aus der Jubiläumsfolge: Vera Bader (Claudia Wenzel) und Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk). Bildrechte: MDR/Rudolf Wernicke

In der Sachsenklinik wird es zur 1000. Folge von „In aller Freundschaft“ am 31. Januar dramatisch und spannend. Während die Ärzte versuchen, einen kleinen Jungen durch eine aufwändige Crossover-Leber-Transplantation zu retten, zeigt sich das Leben an diesem heißesten Tag des Jahres von der schönsten und der schrecklichsten Seite. So kommt es neben einer romantischen Hochzeit auch zu einer dramatischen Entführung, einer wahnwitzigen Rettungsidee und einem tragischen Tod. In dieser Folge blickt „In aller Freundschaft“ zurück auf 25 Jahre... Gänsehaut garantiert!