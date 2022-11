In der Podcast-Serie trifft Jan Kubon auf Akteure der Szene, auf Fans und auf Musiker und Musikerinnen von Bands wie Macbeth, BLITZZ, Knorkator oder Monokel und erforscht die privaten Tonarchive der Bands. Dabei interessieren ihn diese Fragen: Wie funktionierte Heavy Metal in der DDR? Wie war ein so freier Sound in einem Land wie der DDR überhaupt möglich? Gab es und gibt es eine Ost Metaller-Identität? Was machen die Helden von damals heute? In jeder der neun, ca. 30-minütigen Podcast-Episoden geht es um einen besonderen Aspekt des Ost Heavy Metals – von legendären Clubs, Mode, Konflikten mit den DDR-Staatsorganen bis hin zum Selbstverständnis der Metaller. Entstanden sind über vier Stunden Musikgeschichte. Alle neun Teile sind ab 14. November in der ARD Audiothek zu hören.

Programmschwerpunkt bei MDR KULTUR

Heavy-Metall-Sängerin Kerstin Radtke - Episode 7: Harter Sound aus „zarter“ Hand – Frauen im Iron East Bildrechte: MDR/ Privatarchiv Kerstin Radtke Zum Start des Podcasts bietet MDR KULTUR in der Woche ab 14. November ein umfangreiches Begleitprogramm auf allen Ausspielwegen: mit Gesprächen und Studiogästen im Tagesprogramm von MDR KULTUR und einem einstündigen Themenspezial am 18. November ab 18.05 Uhr im Radio. Zum Abschluss der Themenwoche sendet MDR KULTUR am Samstag, 19. November, ab 9.05 Uhr das extra fürs Radio produzierte Feature „Harter Sound aus zarter Hand - Frauen im DDR-Heavy Metal“. Auch im Osten war die Szene männlich dominiert. Aber eine Handvoll Frauen konnte sich durchsetzen: Musikerinnen wie Angela Ulrich (NaUnd), Micky Burgk (Plattform) und Kerstin Radtke (BlitZZ) waren Vorbilder für viele weibliche Heavy Metal-Fans. Mit Songs wie „Tarantella“, „Es treibt mich die Gier“, „Heavybraut“ oder „Lichter der Nacht“ haben sie Hits der DDR-Heavy Metal-Geschichte geschrieben. Wie schwer der Weg nach oben war und wie Musikerinnen die staatlichen Kulturlenker überzeugen konnten, davon erzählt Musikjournalist Jan Kubon.

Iron East Autor Jan Kubon (li.) und Pophistoriker Nikolai Okunew im Studio von MDR Kultur Bildrechte: MDR/CharlotteBock Ab 18. November ist außerdem die Doku „Laut sein und provozieren! Hard Rock in der DDR“ aus der Sendereihe „MDR Zeitreise“ in der ARD Mediathek abrufbar, die am 20. November um 22.05 Uhr auch im MDR-Fernsehen zu sehen ist. Der Historiker und Autor von „Red Metal“, Nikolai Okunew, gibt dort einen umfassenden Einblick in die Welt der harten Musik im Osten Deutschlands, einer unangepassten Parallelwelt im regulierten Staat. Zeitzeugenberichte, Fotostrecken und Interviews sind auf mdrkultur.de zu finden.

Iron East – die Themen der einzelnen Podcast-Folgen im Überblick

Episode 1: Es wird härter – Der Anfang



Episode 2: Von Sonderstufen, Klubhäusern und Konzerten



Episode 3: Die bösen Jungs kommen – Heavy Metal Fans in der DDR



Episode 4: Der Weg nach oben – Die Stars der Szene



Episode 5: Meine Kutte, meine Jeans, mein Patch – Heavy Mode in der DDR



Episode 6: Denen müssen die Ohren geblutet haben – Die Heavys und die Staatsorgane



Episode 7: Harter Sound aus „zarter“ Hand – Frauen im Iron East



Episode 8: Tendenz Hard bis Heavy – Amiga, der DDR Rundfunk und die Heavys



Episode 9: Wir waren und wir sind und wir werden sein – Was vom Ost-Metal bleibt