Die Reportage „Krisen, Ängste, Inflation – Was bringen Demos?“ gibt es bereits jetzt in der ARD Mediathek sowie ab 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“.

In einer aktuellen Umfrage des Meinungsbarometers „MDRfragt“ haben 45 Prozent der Teilnehmenden angegeben, dass sie sich vorstellen können, in den kommenden Wochen an einer Demo teilzunehmen.