MDR-Intendantin Karola Wille: "In den nächsten Monaten steht das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem vor immensen Herausforderungen: Die ARD ist auf einem Reformweg, den es weiter konsequent zu beschreiten gilt. Und wir im MDR sind zugleich mitten in einer tiefgreifenden Transformation. Diesen und anderen Themen werde ich mich bis zum Ende meiner Amtszeit weiterhin mit voller Kraft widmen. Im Herbst 2023 wird dann nach vielen Jahren in Führungsverantwortung beim MDR der Zeitpunkt sein, den Staffelstab zu übergeben.“