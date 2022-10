Ein Podcast aufgenommen mit einem ganz speziellen Mikrofon: einem binauralen Aufnahmegerät. Die besondere Bauart sorgt für Audios mit besonderem Klangerlebnis. Bildrechte: MDR/Amac Garbe

„Die ‚Öhrchen‘ sind besondere Mikrofone, die die Welt um sie herum räumlich aufzeichnen. Mit ihnen entdecken wir Spannendes vor unserer Haustür, lassen uns an Lieblingsorte entführen und lauschen all dem, was fürs Hören gemacht ist“, erklärt die „Augen zu und durch“-Autorin. Ihre digitale Sprachassistentin „Edit“ führt durch die Folgen. Und mit Daniel Martin, 2. stellvertretender Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e.V., hat sie einen Begleiter an ihrer Seite, der im Alltag und auf Reisen geübt ist, sich auf sein Gehör zu verlassen. „Daniel hilft uns dabei, quasi mit offenen Ohren zu reisen.“ Der 37-Jährige lebt seit 12 Jahren in Reichenbach im Vogtland und erkundet seine Wahlheimat Sachsen voller Tatendrang, Neugier und Freude. Das Reisen liebt der Spät-Erblindete „einfach für die Akustik, weil die Welt ja mehr bietet als Bilder. Man hat eine ganz tolle Geräuschkulisse.“