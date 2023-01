MDR-Intendantin Karola Wille Bildrechte: MDR Kirsten Nijhof

„Der MDR ist mit MDRfragt ein Vorreiter in der ARD und setzt auf einen offenen und kontinuierlichen Dialog mit den Menschen. Dieser Erfolg zeigt, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer dies auf allen Ausspielwegen zu schätzen wissen. In Zeiten, in denen Konflikte und Krisen zugenommen haben, ist es umso wichtiger, dass wir miteinander im Gespräch bleiben, verschiedene Perspektiven wahrnehmen und diese sichtbar machen. Wir freuen uns, mit MDRfragt einen wichtigen Teil zum Diskurs in der Gesellschaft beitragen zu können, und dass unser Angebot von den Menschen auch so stark angenommen wird“, so MDR-Intendantin Karola Wille.