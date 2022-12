Klaus Brinkbäumer, MDR-Programmdirektor in Leipzig, zu den neuen Angeboten: „Mit dem Strategieziel 'MDR für alle' wollen wir Menschen erreichen, die den MDR bislang noch nicht genutzt haben und nicht klassisch fernsehen. Das sind vor allem Jüngere, die bei TikTok und YouTube aktiv sind. Deshalb haben wir für diese Plattformen die beiden Wirtschaftsformate entwickelt.“ Ziel sei es, die finanzielle Mündigkeit junger Menschen auf unterhaltsame Art zu fördern. „Unsere Inhalte für die Videoplattformen werden mit den gewohnten Qualitätsmaßstäben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks produziert: Wir überzeugen durch seriöse Recherche, Transparenz mit nachvollziehbaren Quellen und geben Ratschläge frei von kommerziellen Interessen.“ Damit hebe sich das MDR-Angebot von dubiosen „Finfluencern“ in sozialen Netzwerken ab, so der MDR-Programmdirektor.