Zu den 15 Entdeckungen gehören Rap-Hoffnungen wie "01099" aus Dresden oder "Montez", die im vergangenen Jahr schon erste Erfolge feiern konnten. Zukünftige Mainstream-Anwärterinnen und Anwärter wie "Leepa", "Glockenbach" und "Rote Mütze Raphi" finden sich genauso in der Hotlist wie der Elektro-Producer "Jonasu" und die gerade am Anfang ihrer Karriere stehenden Künstlerinnen und Künstler "Paula Hartmann", "Kurtis Wells" und "Becks". Hinzu kommen spannende Impulse von Acts wie "Ätna" und "Lie Ning".

„New Music 2022 – die Hotlist der jungen Programme der ARD“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von PULS (BR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK, N-JOY (NDR), UNSERDING (SR), YOU FM (hr) sowie Deutschlandfunk Nova. Die Redaktionen werden über das gesamte Jahr die neuen Künstlerinnen und Künstler in ihren Programmen vorstellen und fördern so gezielt den Nachwuchs der deutschen Musikszene. Im Herbst 2022 verleihen sie dann gemeinsam zum 15. Mal den „New Music Award“. Zu den bisherigen Gewinnerinnen und Gewinnern gehörten Acts wie „Kraftklub“, „Leoniden“, „Antilopen Gang“, „Majan“, „Céline“ und im letzten Jahr „Rote Mütze Raphi“.