In der ersten Folge geht es um die „Klimakleber“ der „Letzten Generation“. Titel: „Radikal ungehorsam!“ Die Frage der Reporterin an die Geschichte ist: Wie weit sind Aktivisten schon gegangen und bringt das überhaupt was?

Reporterin Friederike Schicht Bildrechte: Philipp Pongratz In der ersten MDR-Folge „Ohne Limit“, die ab dem 2. August online ist, fragt Reporterin Rike: „Warum dürfen wir immer noch rasen?“ Für die Antwort spürt sie den historischen Hintergründen eines Tempolimits nach. Denn: War beispielsweise Tempo 100 in der DDR tatsächlich, wie es nach der Deutschen Einheit hieß, ideologisch begründet? Und warum wird darüber seit Generationen mit Schärfe und Unnachgiebigkeit diskutiert – während in anderen „Autoländern“ wie Japan und den USA ganz selbstverständlich langsam gefahren wird? Rike findet Antworten bei Autofans, Branchenfirmen und vor allem bei denen, die diese Frage Tag für Tag betrifft, wie Kira aus Nordhausen, die sich gerade zur Berufskraftfahrerin ausbilden lässt und Rike im LKW mitnimmt.

„Past Forward“

Es gibt viele Konflikte in unserer Gesellschaft – doch wie sind sie entstanden? Das ist der Erzählansatz von „Past Forward“. Ein Reporter oder eine Reporterin begibt sich in jeder Folge zu einem aktuellen Thema auf Spurensuche und erkundet Geschichte aus der Gegenwart heraus immer unter der Fragestellung: Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Dabei treffen sie auf Menschen, die mit Problemen der Gegenwart zu kämpfen haben und Menschen, die Vergleichbares oder auch gänzlich Entgegengesetztes in der Vergangenheit erlebt haben. Expertinnen und Experten helfen bei der Einordnung des Erlebten, Gesehenen und Erzählten. Das Material aus den ARD-Archiven mit Interviews und Originalkommentaren holt aus überraschender und nicht selten komischer Perspektive Geschichte in die Gegenwart.