MDR | 24.11.2021 Russisches Erdgas für den Westen: MDR erinnert an Trassenprojekte

Hauptinhalt

Fast ein halbes Jahrhundert vor dem umstrittenen Gasleitungsprojekt Nord Stream 2 entstand mit der „Druschba-Trasse“ in der Sowjetunion die bis dahin längste Erdgas-Pipeline der Welt. Der MDR erinnert an das gewaltige Bauprojekt, an dem Tausende DDR-Bürgerinnen und -Bürger beteiligt waren – am Sonntag, 28. November, ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und bereits vorab in der ARD Mediathek.