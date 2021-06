Prof. Dr. Karola Wille - MDR-Intendantin Bildrechte: MDR/Kirsten Nijhof

"Die kidsCon ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung des Kindermedienstandortes Thüringen. Schon jetzt unterstützt ida die digitalen Veränderungsprozesse beim KiKA in Erfurt mit konkreten inhaltlichen und technologischen Impulsen. Mit der kidsCon intensiviert unsere gemeinsame Innovationsagentur ihre Aktivitäten am zweiten Standort in Erfurt. Perspektivisch soll sich die kidsCon zu einem ThinkTank für innovative und vielfältige Kinderinhalte entwickeln", erklärt MDR-Intendantin Karola Wille.



ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Unsere gemeinsame Unternehmung ida hat mit ihren Sitzen an den Medienstandorten Leipzig und Erfurt eine ideale Ausgangsposition, um aus Mitteldeutschland heraus digitale Innovation für Kinder voranzutreiben – auf nationalem und internationalem Niveau. Ich wünsche dieser ersten kidsCon in Thüringens Hauptstadt daher viel Erfolg, um richtungweisende Ideen zu heben und konkrete Strategien zu entwickeln."