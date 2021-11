Gut anderthalb Jahre nach der ersten Ausgabe von „Kekulés Corona-Kompass“ am 16. März 2020 hat das Corona-Virus die Welt noch immer fest im Griff. Das Interesse an der Sendung ist entsprechend ungebrochen und steigt weiter. MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer: „Es freut mich sehr, dass wir mit unserem Angebot in der nationalen Corona-Debatte eine relevante Rolle einnehmen.“

MDR AKTUELL erreicht derzeit eine regelmäßig steigende Anzahl an Fragen von Menschen aus ganz Deutschland. Mittlerweile sind rund 25.000 eingegangen. Podcast-Host Camillo Schumann: „Teilweise kommen Fragen im Minutentakt rein. Interessierte die Menschen am Anfang der Pandemie, wie man sich anstecken kann, geht es jetzt um Impfdurchbrüche und Booster-Impfungen“. Das bestätigt auch Prof. Alexander Kekulé: „Die Menschen sind viel informierter geworden. Inzwischen ist es für mich fast so anstrengend wie eine Vorlesung vor Studierenden. Was gleichgeblieben ist, ist die Hilflosigkeit dem Virus gegenüber.“