MDR | 30.10.2024 Sandro Witt und Sarah Sieber vertreten MDR-Rundfunkrat in ARTE-Gremien

Der MDR-Rundfunkrat wählte in seiner Sitzung am 28.10.2024 Sandro Witt als Vertreter des Gremiums in den Programmbeirat ARTE G.E.I.E. Witt vertritt den Rundfunkrat seit Februar 2016 im Programmbeirat ARTE G.E.I.E. und ist vom Deutschen Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen in den Rundfunkrat entsandt.