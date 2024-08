12 Konzerte in vier Tagen: Mit jeweils vier Konzerten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der MDR-Rundfunkchor ab dem kommenden Wochenende mit den Dirigenten Gregor Meyer und Justus Barleben für die Gemeinwohlaktion „Sommergesang“ unterwegs. Damit möchte sich der MDR für die gemeinschaftsstiftende Arbeit der Menschen vor Ort bedanken. Unter den 12 Gewinnerorten befinden sich u.a. Stätten der Begegnung und des Austauschs, kleine Museen oder Kulturevents in Scheunen oder auf Dorfplätzen.

Mit der Aktion möchte der MDR so auch auf die reiche Kulturlandschaft in Mitteldeutschland hinweisen, die nicht nur durch die Touristenmagneten wie die Semperoper, die Wartburg oder die Luthergedenkstätten geprägt wird. Vielmehr machen gerade kleinere Festivals, Museen oder liebevoll gestaltete Begegnungsorte die Region attraktiv und besonders lebenswert.

Mit der gemeinsamen Radiokampagne von MDR Kultur und MDR Klassik werden vielfältige und kreative Kulturinitiativen geehrt, hinter denen besonders engagierte Menschen stehen. Dafür hat der MDR seit Juli ausgewählte Menschen aus dem ganzen Sendegebiet mit ihrem kulturellen Engagement in das Programm von MDR KULTUR und MDR KLASSIK geholt. Dort konnten sie von ihren Ideen, ihren Events und Aktionen in Scheunen und auf Dorfplätzen oder einfach von ihrem Beitrag zum kulturellen Leben ihres Ortes erzählen. Damit gibt der MDR Menschen eine besondere Stimme, die in Zeiten der Spaltung Gemeinschaft und Austausch fördern. Zum Finale der Kampagne geht der international renommierte MDR-Rundfunkchor am letzten Augustwochenende auf Reisen in das Sendegebiet. An den Siegerorten singen dann die professionellen Sängerinnen und Sänger für und mit den Menschen der vorab ausgewählten Kulturinitiativen und sagen mit vielen Stimmen danke für Ihr Engagement.