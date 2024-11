Bis zum Jahresende holen MDR KULTUR und MDR SPUTNIK jeweils drei hochrangige Music-Acts nach Halle/Saale und stellen sie auf die Bühne in ihrer Radioredaktion. Für jedes Konzert mit internationalen Acts sowie deutschen Superstars wurde darüber hinaus ein Act aus Mitteldeutschland als Support engagiert, um zu unterstreichen, dass die beiden Programme des MDR den Support junger, neue Bands und Künstler als wichtigen Pfeiler ihres Auftrags sehen. Die Tickets für die Shows gibt es nur im Rahmen des jeweiligen Radioprogramms zu gewinnen.

Die Studiosessions im Überblick

MDR KULTUR

Samstag, 30.11.2024 – Lady Blackbird

Lady Blackbird heißt im richtigen Leben Marley Munroe und möchte sich musikalisch nicht festlegen. Auf zwei Alben hat die Amerikanerin das bereits bewiesen, denn aus ihren Songs lassen sich Einflüsse aus Jazz, Soul, Blues und Rock heraushören – um nur einige Genres zu nennen. Vor allem aber leben sie von der starken Stimme Munroes. In diesem Jahr erschien ihr zweites Album „Slang Spirituals“, mit dem sie aktuell mit ihrer Band auf Tour ist und für eine MDR KULTUR-Studiosession einen Stopp in Halle/Saale einlegen wird.

Support: Görda aus Leipzig

Samstag, 07.12.2024 – Pankow

„Bis zuletzt“ … so heißt die letzte Pankow-Single, die am 8.11. veröffentlicht wird. Ein letztes Hallelujah für die finale Abschiedstour, die im nächsten Jahr folgen soll. Den Kick Off für diese letzte Runde gibt die Berliner Band in einer MDR KULTUR-Studiosession. Zunächst gab es die Radiopremiere von „Bis zuletzt“ am Morgen des 8.11. bei MDR Kultur. Und dann spielen Andre Herzberg, Jürgen Ehle und alle anderen LIVE im MDR Funkhaus. Ein letztes Mal „Aufruhr in den Augen“ und „Langweile“. Ein letztes Mal die Hits aus mehr als 40 Jahren Band-, Musik- und Ostgeschichte

Support: Joyce November aus Erfurt

Samstag, 16.12.2024 – „Nordic Christmas“ mit Helene Blum & Harald Haugaard

Die beiden Dänen Helene Blum und Harald Haugaard sind feste Größen in der europäischen Folkszene. Das beweisen ausverkaufte Touren in ihrer Heimat, in anderen Ländern sowie Auftritte auf dem Rudolstadt-Festival, Europas größtem Festival für Folk- und Weltmusik. Traditionell tourt das Duo zum Jahresende mit seinem Weihnachtsprogramm durch Mitteldeutschland. In diesem Jahr mit einem Halt im MDR Funkhaus, für eine exklusive MDR KULTUR Studiosession.

Support: Nordmaere aus Magdeburg

MDR SPUTNIK

13.11.2024 – Leony

Leony muss man Radiohörern eigentlich nicht mehr vorstellen. Denn in den letzten Jahren war sie mit ihren Hits nicht nur dort, sondern auch auf den bekannten Streamingplattformen ständig präsent. Die Bayerin, die inzwischen in Berlin lebt, gewann den NEW MUSIC AWARD der jungen ARD-Programme und auch andere Preise. Zu Recht, dank Hits wie „Faded Love“, „Raindrops“ und aktuell „Simple Life“. Darüber hinaus arbeitete sie mit erfolgreichen DJs wie VIZE und Steve Aoki, aber auch Deutschrap-Superstar Kontra K zusammen. MDR SPUTNIK freut sich die vielleicht erfolgreichste deutsche Sängerin in Halle/Saale zu begrüßen. Zu einem exklusiven SPUTNIK Radiokonzert mit Leony.

Support: Christoph Sakwerda aus Dessau

29.11.2024 – FINCH

Er gehört zu den erfolgreichsten Musikacts aus dem Osten Deutschlands: FINCH. Und beweist ein ums andere Mal, dass er nicht nur den Partysoundtrack einer ganzen Generation bestimmt, sondern auch ernste, nachdenkliche Themen in Musik packen kann. Nach seinen Anfängen im Battle-Rap konnte der Brandenburger so mit jeder Tour immer mehr Fans mit seiner Musik und seiner Persönlichkeit begeistern und spielt inzwischen nicht nur Headline-Auftritte auf großen Festivals wie dem SPUTNIK SPRING BREAK, sondern auch ausverkaufte Shows in großen Hallen in ganz Deutschland. Bei seinem Auftritt in Halle/Saale werden die Ticketgewinner ein speziell auf die Vorweihnachtszeit abgestimmtes Programm hören und sehen können.

13.12.2024 – Sophie And The Giants

Für den Abschluss der SPUTNIK Radiokonzerte 2024 fliegen wir die britische Band Sophie And The Giants nach Halle/Saale ein. Das passt, verdanken die vier ein gutes Stück von ihrem Erfolg doch den Kollaborationen mit dem Dresdener Produzenten Purple Disco Machine. „Hypnotized“ und „In The Dark“ hießen die gemeinsamen Hits, aber inzwischen überzeugen Sophie And The Giants auch allein. Und vor allem live, im SPUTNIK Radiokonzert am 13.12.2024.

Support: tba.