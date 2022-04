Anika Giese wurde 1982 in Cottbus geboren und wuchs in Sachsen auf. Sie ist gelernte Journalistin (Programm-Volontariat beim NDR) und Diplom-Medienwissenschaftlerin (Studium an der TU Ilmenau und an der PUCP Lima). Seit 2008 ist sie in der Medienbranche in verschiedenen verantwortlichen Positionen tätig. Als leitende Redakteurin Bewegtbild bei Axel Springer war sie für Video-Innovationen im Newsroom zuständig sowie für die Geschäftsfeldentwicklung für Video und für VR/AR für den Springer-Vorstand.