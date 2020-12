MDR-Intendantin Karola Wille Bildrechte: MDR/Kirsten Nijhof Das MDR-Fernsehen mit seinen Informations-, Kultur-, Wissens- und Unterhaltungssendungen ist in der Hauptsendezeit zwischen 19.00 und 22.00 Uhr Marktführer in Mitteldeutschland. "Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schätzen unsere vielfältigen Angebote sowohl im Fernsehen, als auch im Radio und im Netz. Gerade in diesem für uns alle extrem herausfordernden Jahr verstehen wir diese große Resonanz als Auftrag und Ansporn zugleich. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich für das Vertrauen herzlich bedanken", betont MDR-Intendantin Karola Wille.



Auch 2021 wird der MDR alles daran setzen, weiterhin ein verlässlicher und beliebter Begleiter im Alltag der Menschen in Mitteldeutschland zu sein: nah an den Fragen und Themen, die sie bewegen und offen für Kritik und Anregungen.

MDR-Angebote: wichtige Informationsquelle

Die MDR AKTUELL-Moderatoren Wiebke Binder und Robert Burdy Bildrechte: MDR/Alexander Friederici Corona hat gezeigt: Wenn die Menschen – egal ob jünger oder älter – in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine zuverlässige Informationsquelle suchen, dann schalten sie den MDR ein: Die Hauptausgabe von MDR AKTUELL erreicht 2020 einen deutlich gestiegenen Marktanteil von 23,4 Prozent.

Mit Abstand nah dran

Digitale MDR-Angebote immer stärker relevant

Mit mehr als 90 Millionen Videoabrufen im laufenden Jahr ist die Nutzung der MDR-Angebote in der ARD Mediathek um fast 50 Prozent gestiegen. Insbesondere die MDR-Sendungen rund um das Einheitsjubiläum und die Serie "Weissensee" standen in der Beliebtheitsskala ganz oben.

Das Interesse an Informationen aus dem MDR-Online-Angebot war und ist ungebrochen. Die Nutzung stieg auf mehr als 430 Millionen Visits und verdoppelte sich damit nahezu im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Den Nerv der Nutzerinnen und Nutzer getroffen hat der neue Podcast "Kekulés Corona-Kompass" von MDR AKTUELL: Seit dessen Start im März 2020 erzielte der Podcast rund um die Covid-19-Pandemie zusammengefasst rund 23 Millionen Abrufe.

„MDRfragt“ baut Brücken

Logo MDRfragt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Menschen in Mitteldeutschland bringen sich ein: Mehr als 35.000 Nutzerinnen und Nutzer haben sich mittlerweile bei "MDRfragt" – dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland – registriert. Mit der in diesem Jahr neu gestarteten Plattform für Online-Befragungen können die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen regelmäßig ihre Meinung zu gesellschaftlich aktuellen Themen äußern. Die Ergebnisse werden in Fernseh-, Radio- und Online-Beiträgen des MDR veröffentlicht. Dialog und Austausch mit dem Publikum sind für die Programmmacherinnen und Programmacher des MDR ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit.

MDR-Hörfunk erreicht täglich 3,24 Millionen Menschen in Mitteldeutschland