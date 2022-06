MDR-Journalistin Bettina Wobst Bildrechte: MDR

Die Journalistin Bettina Wobst erzählt in ihrer Reportage „Zoff im Tagebau Turow – Gräbt Polen anderen das Wasser ab?“ über Fluch und Segen des riesigen Kohle-Tagebaus Turow im Dreiländereck. Während man in Polen um Arbeitsplätze bangt, macht den Menschen in der tschechischen Nachbarregion der sinkende Grundwasserspiegel zu schaffen –und im sächsischen Zittau sorgt man sich um die Bodenstabilität. Zu sehen war die TV-Reportage in der ARTE-Reportagereihe „RE:”. Aktuell ist sie in der ARTE-Mediathek abrufbar.