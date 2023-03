MDR | 13.03.2023 „RUN4U – die Familienedition!“: Drehstart der MDR-Doku-Serie für ARD Mediathek

Hauptinhalt

Im sächsischen Groitzsch haben am 10. März 2023 die Dreharbeiten für „RUN4U“ begonnen. Drei Familien aus den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten in ihr größtes sportliches Abenteuer. Die 14-teilge Doku-Serie begleitet sie vier Monate lang beim Training für einen der härtesten Hindernisläufe. Die Ausstrahlung ist für Dezember 2023 in der ARD Mediathek geplant.