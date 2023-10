Unter dem Motto "Gemeinsam: Starke Stimmen im Dialog" haben sich am 29. und 30. September 2023 rund 300 Medienfrauen von ARD, ZDF, Deutschlandradio, Deutscher Welle und ORF beim Gastgeber MDR in Leipzig getroffen. In Podiumsrunden und Workshops wurde über mehr Vielfalt und Gleichstellung diskutiert. Zum Abschluss verabschiedeten die Teilnehmerinnen drei Resolutionen. Das nächste Herbsttreffen findet vom 8. bis 10. November 2024 in Bonn statt.