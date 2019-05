MDR | 14.05.2019 Der MDR bei den Medientagen Mitteldeutschland

"Demokratie, Digitalisierung und Journalismus" stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Medientage Mitteldeutschland am 21. und 22. Mai in Leipzig. Der Mitteldeutsche Rundfunk nimmt mit MDR-Experten an mehreren Panels teil und präsentiert sich auch in diesem Jahr als modernes Multimediahaus.