Der Film erzählt vom Schicksal polnischer Kinder, die während des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland verschleppt und in deutschen Familien „germanisiert“ werden sollten. Einige von ihnen leben noch heute – innerlich zerrissen und ohne Wurzeln.

„Ausgesprochen wirkungsvoll betten die Autorinnen das Erlebte der geraubten Kinder historisch ein, belegen es mit Archivdokumenten und Zitaten, reichern die Dokumentation mit Originaltönen, historischen Aufnahmen und Skizzen an und schlagen immer wieder den Bogen in die Gegenwart, zur Aufarbeitung der Geschichte, zur Auseinandersetzung mit den Folgen des Rassenwahns“, heißt es in der Begründung der Jury.