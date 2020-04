Aus den heute veröffentlichten Ergebnissen der MA 2020 Audio I geht hervor, dass der MDR mit seinem Gesamtangebot im Radio eine Tagesreichweite von 44,8 Prozent erreicht (entspricht 3,238 Millionen Menschen ab 14 Jahren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Insgesamt hören im MDR-Sendegebiet täglich 79 Prozent aller Personen Radio (5,709 Millionen Menschen).

Prof. Dr. Karola Wille - Intendantin des MDR Bildrechte: MDR/Kirsten Nijhof

"Vor allem in Zeiten der Krise, in der das WIR besonders zählt, bietet Radio Orientierung und Verlässlichkeit im Alltag. Wir setzen alles daran, dass die Menschen rund um die Uhr die Informationen und die Hilfe bekommen, die sie von uns in dieser außergewöhnlichen Situation erwarten. Dementsprechend entwickeln wir auch für unsere Hörerinnen und Hörer neue, kreative Angebote", betont MDR-Intendantin Prof. Karola Wille.