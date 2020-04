Das Web-Angebot „Warum die Treuhand das Land spaltet“ ist Teil des großen crossmedialen Schwerpunktes über die Treuhandanstalt, mit dem der MDR den 30. Jahrestag der Gründung begleitet hat. In nur vier Jahren privatisierte die Treuhand die Betriebe der DDR und krempelte dabei die Volkswirtschaft eines ganzen Landes um. Die Folgen spalten Deutschland bis heute. Kern des datenjournalistischen Projekts ist eine interaktive Karte, in der sich für ca. 5.000 Treuhandunternehmen nachvollziehen lässt, was aus diesen Betrieben wurde. Die Karte zeigt, woher die Käufer der Betriebe kamen, welche Betriebe liquidiert wurden und wie sich das auf die gegenwärtige Situation in der jeweiligen Region auswirkt. Dafür wurden Unternehmenslisten der Treuhandanstalt digitalisiert und mit Handelsregisterdaten abgeglichen. Unter treuhand-mythos.de ist so eine einzigartige Datenbank zu früheren DDR-Betrieben entstanden.