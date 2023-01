MDR I 13.01.2023 MDR-Verwaltungsrat schlägt dem MDR-Rundfunkrat Ralf Ludwig zur Wahl als neuen Intendanten des MDR vor

Hauptinhalt

Der Verwaltungsrat des Mitteldeutschen Rundfunks schlägt einstimmig dem MDR-Rundfunkrat Ralf Ludwig als neuen Intendanten des MDR vor. Diese Entscheidung traf der MDR-Verwaltungsrat in einer Sitzung am 13. Januar 2023. Der MDR-Rundfunkrat muss nun bis Ende April in einer Wahl darüber abstimmen.