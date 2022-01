„A House Made of Splinters“ zeigt den Alltag von Kindern im Heim Priyut in Luhansk in der Ostukraine. Ein kleines Sozialarbeiter-Team bemüht sich dort unermüdlich darum, einen Ort zu schaffen, an dem sich die Kinder sicher fühlen können. Die staatliche Einrichtung ist oft der einzige Platz, an dem Kinder aus Familien in Not für eine kurze Zeit unterkommen können. Der Film wirft eine besondere Perspektive auf die Konfliktregion in der Ost-Ukraine.