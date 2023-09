Es ist der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Die Folgen sind heute noch in der Gesellschaft spürbar. „Ich finde, dass jede und jeder Deutsche wissen muss, was in Namibia passiert ist, wie es dort nach wie vor aussieht. Und wie dort nach wie vor mit dem Erbe gelebt wird“, sagt Aminata Belli. „In dem Film spreche ich über Verbrechen, die bis heute kaum aufgearbeitet sind und in die auch die evangelische Kirche verwickelt war. Ich möchte wissen, was das alles mit uns Deutschen zu tun hat.“ Es geht um unser kulturelles Erbe: die Schuld der deutschen Kolonialherrschaft und der deutschen Missionswerke. Eben deshalb trifft Aminata Belli Menschen, die sich mit der Frage nach Schuld und Vergebung beschäftigen. So trifft sie einen studierten Missionar, der heute bei der evangelisch-lutherischen Kirche in Namibia angestellt ist. Und sie diskutiert mit der Nachfahrin eines Missionars, die immer wieder gefragt wird, warum sie als Weiße in Namibia geboren wurde.