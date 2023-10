Am 9. Oktober 2023 wurde Karola Wille vom MDR-Rundfunkrat und vom MDR-Verwaltungsrat verabschiedet. Die Reden dazu finden Sie als Text und Video hier , inklusive der Laudatio von Prof. Dr. Paul Kirchhof. Von ihren insgesamt 32 Jahren im MDR war Karola Wille 27 Jahre in leitenden Funktionen tätig. Im November 1991 begann sie als Referentin in der Juristischen Direktion des MDR und übernahm deren Leitung 1996. Als Juristische Direktorin leitete sie während des ersten ARD-Vorsitzes des MDR 1997 und 1998 die Juristische Kommission von ARD und ZDF. Im Oktober 2011 wurde sie vom MDR-Rundfunkrat zur Intendantin gewählt.

2011 – Wahl zur Intendantin Wenige Tage nach der Wahl übernahm sie das Amt am 1. November 2011 von Gründungsintendant Udo Reiter. Ihr Start erfolgte in einer Krisenzeit für den MDR und es gelang ihr, die Aufklärungsarbeit voranzutreiben und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Im Ergebnis wurde ein modernes und wirksames Compliance Management System etabliert.

Bildrechte: MDR/Daniela Höhn

Am 5. Dezember 2016 wurde Karola Wille vom MDR-Rundfunkrat für eine zweite Amtszeit wiedergewählt.



Prägend für die Amtszeit Karola Wille war der Stellenwert des MDR als „Stimme des Ostens“ in der deutschen Medienlandschaft: „Für das Selbstbewusstsein in Mitteldeutschland, für Vielfalt in Deutschland und für ein Europa der Regionen. Wir machen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in der ARD noch stärker sichtbar und setzen inhaltliche Akzente mit nationaler und internationaler Relevanz. Wir vernetzen uns im öffentlichrechtlichen Verbund in Deutschland und Europa“, heißt es dazu im MDR-Leitbild und Entwicklungsplan.