Wie sehr sich nach diesen 16 Jahren der Blick auf die ehemalige Kanzlerin und ihre Politik unterscheidet, zeigen die weiteren Gesprächspartner des Films. So kommen internationale Politikgrößen wie Barack Obama, Theresa May und Christine Lagarde genauso zu Wort wie Vertreterinnen der „Generation Merkel“ – die in der Zeit ihrer Kanzlerschaft mit Digitalisierung, Migrations- und Klimakrise groß geworden sind – wie Aktivistin Luisa Neubauer, Grünen-Politikerin Aminata Touré und die 16-jährige Carla, die wenige Wochen nach Angela Merkels Amtsantritt geboren wurde.

Die Sendetermine

„Angela Merkel – Im Lauf der Zeit“ – ab 20. Februar online first in den Mediatheken bei ARTE und ARD, am Dienstag, 22. Februar 2022, 20.15 Uhr bei ARTE, am Sonntag, 27. Februar 2022, 21.45 Uhr im Ersten sowie am Sonntag, 6. März 2022, 20.15 Uhr im MDR.