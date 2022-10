ARD Kultur steht zukünftig auch für den Aufbau eines kulturellen Gemeinwohlnetzwerkes. Auf der Webseite ardkultur.de werden vielfältige Kulturinhalte der ARD Mediathek und ARD Audiothek nach Themenbereichen kuratiert sowie neue innovative, digitale Produktionen präsentiert. Ein Navigator führt die Nutzerinnen und Nutzer durch das reichhaltige Kulturangebot. „Wir sind überzeugt davon, dass Kultur unverzichtbar ist für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben in diesem Land, gerade in einer Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen. Mit ARD Kultur stärken wir unseren öffentlich-rechtlichen Markenkern und unseren Beitrag für das Gemeinwohl, der wichtiger denn je ist. Wir wollen alle Altersgruppen ansprechen, indem wir viele vorhandene Kulturinhalte aus der ganzen ARD bündeln, aber auch neue innovative Formate für jüngere Zielgruppen entwickeln“, so MDR-Intendantin Karola Wille. Die Gemeinschaftseinrichtung ARD Kultur ist im Sendegebiet und unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks in Weimar angesiedelt.