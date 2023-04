Vom Hörsaal in die ARD Mediathek: „Irgendwas mit Medien“ – die Serie über Uni-Wahnsinn, Generation Selbstverwirklichung und die ganz große Kunst – fand genau diesen Weg. Die Idee stammt von den Nachwuchsfilmemachern Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff, die nicht nur in den Hauptrollen zu sehen sind, sondern auch die Drehbücher schrieben und Regie führten. Beide Allround-Talente haben selbst in Weimar studiert und die Serie an der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt, wo sie auch spielt und wo am 13. April die Preview stattfand. 430 Interessierte schauten im Audimax zwei Folgen, lauschten dem anschließenden Podiumsgespräch zur Serienentstehung und zu Filmförderungsmöglichkeiten und stellten den Macherinnen und Machern der Mockumentary ihre Fragen.