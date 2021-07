Das zeigt sich auch in ein einer Premiere zum diesjährigen Ausbildungstag. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden im MDR haben die Auszubildenden verschiedener Fachrichtungen sowie Volontärinnen und Volontäre in einem Projektworkshop eine Magazinsendung produziert. Ziel ist es, ein breites Publikum über die Möglichkeiten der Berufsausbildung beim MDR unterhaltsam zu informieren. Die Sendung wird zum Thementag 23. Juli auf mdr.de/ausbildung veröffentlicht.

Interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende haben zudem die Möglichkeit, am 23. Juli von 9 bis 18 Uhr via Chat auf mdr.de/ausbildung Fragen an das Team des MDR-BildungsCentrum zu stellen und sich beraten zu lassen. Dafür stehen sowohl die Nachwuchskräfte als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MDR zur Verfügung.