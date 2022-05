MDR I 19.05.2022 Leise, Laut – Gänsehaut: ARD-Dokus starten Countdown zum Deutschen Chorfest in Leipzig

Vier Tage, eine Stadt und mehr als 300 Chöre: Vom 26. bis 29. Mai versammelt sich die Chor-Szene zum Deutschen Chorfest in Leipzig. Die Doku „Leise, Laut – Gänsehaut! Countdown zum Chorfest in Leipzig“ (MDR) berichtet von den letzten Proben vier ganz unterschiedlicher Chöre aus ganz Deutschland – zu sehen ab 27. Mai in der ARD Mediathek und am 27. Mai, ab 22.15 Uhr im Ersten. Bereits am Vorabend des Chorfests startet am 25. Mai exklusiv in der ARD Mediathek die Doku „Einklang“ (ARD KULTUR) über die innovative Symbiose von Musik und digital-barrierefreier Kunst.