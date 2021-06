Daniela Mussgiller Bildrechte: MDR/Thomas Lüders

Daniela Mussgiller, künftige Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm, Serie und Kinder im MDR: "Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen beim MDR. Mich erwarten dort engagierte, kluge und von mir sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die tolle Programme verantworten. Gemeinsam wollen wir die fiktionalen Angebote für Erwachsene und Kinder linear und non-linear weiterentwickeln, regionale Talente fördern und vor allem Geschichten erzählen, die für die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von Bedeutung sind."



Daniela Mussgiller zählt zu den profiliertesten Film-Redakteurinnen in Deutschland. Nach ihrem Diplom-Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München ist sie von 2001 an beim Norddeutschen Rundfunk als Redakteurin und stellvertretende Leiterin der Abteilung Film, Familie und Serie tätig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der redaktionellen Betreuung von Fernseh-, Kino- und Debütfilmen. Dazu zählt auch die maßgebliche Entwicklung des „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring sowie des Rostocker „Polizeiruf 110“ mit Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner. Für letzteren war sie zwölf Jahre lang redaktionell zuständig und betreute auch die Kooperation „Wendemanöver“ der Ost-„Polizeirufe“ Magdeburg (MDR) und Rostock (NDR) im Jahr 2015. Darüber hinaus war sie auch für andere Produktionen aus Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich: z.B. „Anderst schön“ – eine zarte Liebesgeschichte in einer Schweriner Plattenbau-Nachbarschaft.