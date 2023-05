Ulja Funk (Romy Lou Janinhoff) Bildrechte: MDR/In Good Company/Ricardo Vaz Palma

Im Mittelpunkt des Langfilmdebüts von Regisseurin und Drehbuchautorin Barbara Kronenberg steht die zwölfjährige Ulja (Romy Lou Janinhoff). Sie ist das jüngste Kind einer russlanddeutschen Familie, lebt in einer deutschen Kleinstadt und begeistert sich für Astronomie. Als sie einen kleinen Asteroiden entdeckt, der in wenigen Tagen in Belarus auf die Erde fallen wird, heuert Ulja ihren Mitschüler Henk (Jonas Oeßel) an, der nicht viel, aber Auto fahren kann. Im elterlichen Leichenwagen machen sich die beiden Teenager auf den Weg – ihnen auf den Fersen sind Oma Olga, der Rest der Familie, der Pastor und die halbe Gemeinde. Eine lustig-skurrile Verfolgungsjagd quer durch Polen nimmt ihren Lauf.