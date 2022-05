MDR | 06.05.2022 Deutscher Kamerapreis für zwei MDR-Produktionen

Nikolai von Graevenitz und Jan Mammey sind am 6. Mai 2022 in Köln für MDR-Produktionen mit dem Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet worden: Nikolai von Graevenitz in der „Kategorie Fernsehfilm/Serie“ für die visuelle Gestaltung der „Polizeiruf 110“-Jubiläums-Folge „An der Saale hellem Strande“ und Jan Mammey in der Kategorie „Aktuelle Kurzformate“ für die Ukraine-Reportage „Lieber verstrahlt als im Krieg?“