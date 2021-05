ARD-Vorsitzender Tom Buhrow Bildrechte: WDR/Annika Fußwinkel

„Bücher bereichern unser Leben, ermöglichen das Eintauchen in andere Welten und einen anderen Blick auf die Welt. Wir unterstützen gerne die Autorinnen und Autoren dabei, ihr Publikum zu finden, gerade weil die Leipziger Buchmesse auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann. Mit #wirsindbuchmesse möchte die ARD ihnen eine Bühne geben. Dahinter steht die gesamte ARD-Familie, die damit gemeinsam in Leipzig ein starkes Zeichen für Kultur setzen möchte“, sagt der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow.



Zu den Gästen im ARD-Forum gehören Sophie Passmann, Mithu Sanyal, Hengameh Yaghoobifarah, Lena Gorelik, Clemens Meyer, Peter Richter, Dan Diner, Sahra Wagenknecht, Georg Mascolo, Thomas de Maizière, Dirk Neubauer, Natalie Amiri, Ingo Schulze, Christoph Hein, Simone Buchholz, Thomas Kunst, Stefan Schwarz, Dimitrij Kapitelman, Anja Kampmann, Florian Werner und viele andere. Auch Literaturkritiker Denis Scheck ist mit von der Partie und sendet eine „Best of Druckfrisch-Ausgabe“ aus der Buchstadt.



Der Literatur-Marathon startet am Donnerstag, 27. Mai, um 12 Uhr mit dem britischen Essayisten und Fotografen Johny Pitts, der in diesem Jahr mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet wird. Die Gesprächsrunden im ARD-Forum laufen von Donnerstag bis Samstag jeweils von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr. Eine detaillierte Programmübersicht gibt’s unter buchmesse.ARD.de.