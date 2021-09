Lukas Rietzschel, Schriftsteller aus Görlitz

"Ich entdecke im Westen schon ein großes Interesse am Thema DDR, an den Wendejahren, aber auch genauso viel Unwissenheit. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute kommen zu den Lesungen, um sich etwas zu erklären lassen. Weil sie dann die Frage haben: Warum ist der Osten so? Es gibt auch nicht DEN Osten. Und mein Ansatz ist dann in den Lesungen eher die Verbindungen herzustellen, das ist bei euch auch so und da sind wir uns total ähnlich. Und ich will echt aufbrechen, dass der Osten wahrgenommen wird als der schlechte Teil Deutschlands. Was er nicht ist, aber so wird er dargestellt. Wir sind vereint, aber da läuft es halt nicht so gut." Bildrechte: MDR/Hoferichter & Jacobs