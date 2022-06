Zum Inhalt: Die Mauer ist bereits gefallen, die Wiedervereinigung steht noch bevor, der Sommer 1990 in der DDR ist der letzte in einem untergehenden Land. Die 18-Jährige Maria wohnt gemeinsam mit ihrem Freund Johannes auf dem Hof seiner Eltern, dem Brendel-Hof. Sie ist ein zartes verträumtes Mädchen, das sich lieber mit einem Buch verkriecht, als in die Schule zu gehen. Der Brendel-Hof ist neben dem Henner-Hof der größte des Ortes. Bei Henner ist alles noch wie vor dem Krieg, der eigenbrötlerische Mann lebt dort alleine. Sein einsames Leben und seine harsche Art erregen Argwohn im Dorf. Sein eigenwilliges Charisma, das auf Frauen attraktiv wirkt, macht es nicht einfacher. Maria begegnet Henner eines Tages zufällig, eine einzige Berührung reicht aus, um eine unausweichliche Liebesbeziehung zu beginnen. Wie von höherer Gewalt geleitet, treibt es sie in sein Haus und seine Arme. Eine tragische Liebe in einem sich verändernden Land nimmt ihren Lauf …