Mit einem großen Dank von MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille geht die aktuelle sechsjährige Amtszeit des MDR-Verwaltungsrates Mitte Juni 2022 zu Ende. In der letzten Sitzung des Gremiums am 11.04.2022 resümierte die Intendantin die zurückliegende Amtsperiode für den Verwaltungsrat. Das Gremium habe mit seinen Entscheidungen die großen Veränderungsprozesse des MDR seit 2016 begleitet und die Weiterentwicklung des MDR zu einem trimedialen Medienhaus tatkräftig mit vorangebracht. Dabei habe es stets die Prämissen guter Wirtschaftsführung mit Blick auf Programmauftrag und Gemeinwohlorientierung im Auge gehabt. „In den vergangenen sechs Jahren haben wir gemeinsam Antworten auf die Herausforderungen des digitalen und des gesellschaftlichen Wandels gefunden, den MDR zukunftsfest gemacht und eine gute Wirtschaftsführung sichergestellt. In Zeiten der Coronapandemie hat der MDR mit Unterstützung des Verwaltungsrates schnelle und pragmatische Lösungen gefunden“, betonte Prof. Dr. Karola Wille.