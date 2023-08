MDR I 04.08.2023 MDR-Reihe „exactly“ zum Thema „Kriminelle Neonazis in Colditz – wenn der Staat wegschaut“

Die MDR-Reportagereihe „exactly“ geht in seiner neuen Folge der Frage nach, warum selbst nach der Verhaftung von ortsansässigen Rechtsextremisten in Colditz noch immer große Angst herrscht. Die Reportage „Kriminelle Neonazis in Colditz – wenn der Staat wegschaut“ ist ab Montag, 7. August online abrufbar – ab 10 Uhr in der ARD Mediathek und ab 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“.