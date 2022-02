MDR I 18.02.2022 Gefahr unter der Haut? MDR-„exactly“ über das Tattoo-Farben-Verbot und seine Folgen

Rund 16 Millionen Menschen in Deutschland sind tätowiert. In der EU liegt der Anteil bei zwölf Prozent – bei den 18 bis 35-Jährigen ist dieser Wert sogar doppelt so hoch. Eine umstrittene Verordnung der EU sorgt nun für Unmut. MDR-„exactly“ fragt nach: Was sagen Studien zur Wirkung von Tattoos auf den Körper und wie reagiert die von dem Verbot betroffene Branche? Zu sehen ab 21. Februar, 8 Uhr, in der ARD Mediathek und ab 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“.